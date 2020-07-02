Главного соперника Лукашенко на выборах обвинили сразу по трем статьям

Бабарико задержали 18 июня, сейчас он находится в СИЗО.

Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который также является главным политическим соперником действующего главы Александра Лукашенко, обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

Об этом сообщает издание Tut.by.

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Бабарико задержали 18 июня, сейчас он находится в СИЗО. 20 июня стало известно, что его обвиняют по уголовной статье, но тогда уточнений не было. Оппонент Лукашенко виновным себя не признает.

Сообщается, что Бабарико 20 лет занимал должность председателя правления Белгазпромбанка. Он ушел с должности в мае 2020 года, когда выдвинулся кандидатом в президенты Беларуси. После этого были задержаны еще 15 бывших и действующих сотрудников банка.

По неофициальным данным, Бабарико поддерживают более половины избирателей. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

Как сообщал УНИАН, соперник Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах 9 августа в Беларуси Валерий Цепкало оценил угрозу "Майдана" в стране.

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