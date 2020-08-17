"Кумулятивный эффект": российский эксперт рассказал, как ситуация в Беларуси повлияет на протесты в РФ

Беларусы массово протестуют против нынешнего властного режима.

Протестные акции, которые всколыхнули Беларусь, могут повлиять на настроения в России перед местными выборами. Они запланированы в ряде регионов РФ на 13 сентября.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

В первую очередь она вспомнила о массовых протестах в российском Хабаровске.

"Что касается Хабаровска - Кремлю кажется, что Хабаровск далеко, и какие-то волнения оттуда до Москвы не докатятся. Но я бы обратила внимание на кумулятивный эффект. Люди видят, что с одной стороны в Беларуси загорелось, с другой стороны в Хабаровске. Приближается единый день голосования, который пройдет в сентябре. Я не исключаю, что он будет гораздо более протестным, чем предыдущий", - сказала Курносова.

Она убеждена, что Кремль не будет применять в Беларуси военную силу для подавления протестов.

"Кремль прямо сказал, что военная сила в Беларуси будет использована только в случае агрессии со стороны третьей страны. Другое дело, что вчера было много информации о том, что со стороны Санкт-Петербурга и Пскова выдвигается достаточно много грузовиков с ОМОНом. Грузовики едут без опознавательных знаков, омоновцы в черном также без опознавательных знаков. Поэтому нельзя исключить, что будет оказана помощь сотрудниками полицейских спецподразделений", - пояснила эксперт.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.

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Автор: Юрий Годован