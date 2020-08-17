Едут колонны грузовиков: россияне перебрасывает автозаки и бойцов Росгвардии к границе Беларуси – СМИ (видео)

По расчетам экспертов, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов, что составляет более трети от численности всего белорусского ОМОНа (1500 человек).

Россияне перебрасывает автозаки и бойцов Росгвардии к границе Беларуси.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT), ссылаясь на видео очевидцев и информацию журналистов.

В частности, колонну автозаков без маркировок и номеров заметил читатель «Фонтанки» на дороге Санкт-Петербург - Псков.

По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

По расчетам экспертов, из Петербурга в этой колонне может ехать не менее 600 бойцов, что составляет более трети от численности всего белорусского ОМОНа (1500 человек).

Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели «Медузы» и коллега журналиста Василия Максимова. В ней также присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.

По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью).

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

На данный момент неизвестно, или эти автомобили пересекли границу с Беларусью.

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Денис Прядко