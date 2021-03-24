Тихановская рассказала о новой стратегии, воплощение которой начнется уже завтра.

В Беларуси погода становится теплее. Поэтому оппозиция планирует надавить на авторитарного лидера Александра Лукашенко и возобновить массовые протесты. Это произойдет уже завтра.

"Мы должны прижать режим и наконец начать переговоры, которых мы требовали", - сказала Politico Светлана Тихановская, которая была главной соперницей Лукашенко на прошлогодних президентских выборах.

Тихановская переехала в соседнюю Литву сразу после выборов, которые прошли 9 августа и во время которых Лукашенко прибег к массовым фальсификациям, чтобы сохранить себе власть. Он правит страной с 1994 года. В Беларуси вспыхнули массовые протесты с требованиями отставки Лукашенко, на которые он ответил жестокими репрессиями.

Читайте такжеCNN: Белорусы незаконно переходят границу Украины, убегая от пыток и изнасилований милицииПо меньшей мере четверо оппозиционных активистов были убиты, а еще сотни - избиты и унижены. Местные правозащитники зафиксировали примерно 850 случаев, когда людям объявляли уголовные обвинения за участие в мирных протестах. Более 30 тысяч демонстрантов оштрафовали и бросили в тюрьму за считанные недели. Суды вынесли тяжкие приговоры репортерам, писавшим о протестах.

В конце осени уличные акции утихли. А в течение зимы они сократились до нерегулярных и немногочисленных собраний, Лукашенко выстоял, опираясь на грубую силу и союз с Россией. Издание также напоминает, что ЕС и другие страны ввели санкции против него и высокопоставленных чиновников его режима.

Столкнувшись с отказом Лукашенко отступить, оппозиция собирается возобновить протесты с новой силой, чтобы показать автократу, что он не победил.

"Людей бросают за решетку каждый день. Милиция врывается к гражданам домой, устраивает обыски, забирает людей. Но люди готовы, несмотря на все это. Протестные настроения незадушены", - сказала Тихановская.

Изменения на верхушке

Цель оппозиции - начать переговоры о мирной передаче власти в Беларуси.

"Мы должны прийти на переговоры с Лукашенко спокойно, как это должно происходить в цивилизованном обществе", - добавила Тихановская.

Читайте такжеForeign Policy: В Беларуси тюрьмы ждут целое поколение, которое могло сделать страну лучшеОна сравнила нынешнюю борьбу против режима Лукашенко с игрой "Дженга", в ходе которой игроки осторожно вытаскивают один за другим деревянные блоки, складывая их сверху.

"Каждый блок может оказаться последним, после которого режим рухнет", - сказала она.

Несмотря на растерянность в некоторых частях оппозиции из-за провала отстранения Лукашенко от должности, несмотря на месяцы мирных протестов, Тихановская настаивает, что тактических изменений не будет.

"Я понимаю, что у людей разные настроения. Однако, как женщина и мать, я не хочу новых жертв. Я до сих пор верю в мирное решение. И мы все время призываем: прекратите бить собственных людей", - подчеркнула Тихановская.

Другая проблема для оппозиции - это тот факт, что уличные протесты остаются без лидеров. Поскольку все видные деятели оппозиции либо были вынуждены покинуть страну, либо попали за решетку. Пока Тихановська планирует продолжать руководить оппозицией из-за рубежа и исключает свое возвращение в стиле Алексея Навального, которого по прилету в Россию сразу же отправили в колонию.

"Я не могу вернуться в Беларусь. Безусловно, это был бы большой шаг с моей стороны. Но сейчас я не думаю, что это опция. Скажем об этом довольно банально: что я могу сделать из тюрьмы? Ничего. Сейчас я могу представлять белорусский народ на всех международных платформах, встречаться с мировыми лидерами, привлекать максимальное внимание к Беларуси. Я буду делать это столько, сколько потребуется. Но если я увижу, что мое возвращение радикально изменит ситуацию в Беларуси, я приму необходимое решение в соответствующее время", - пояснила она.

Планы на будущее

Читайте также"Давление будет расти": Тихановская рассказала, когда уйдет ЛукашенкоСтав президентом Беларуси, Тихановская собиралась освободить всех заключенных политиков и активистов включая ее мужа. А также объявить о проведении новых честных выборов. Но сейчас, в изгнании, она смотрит на свое будущее по-другому. Тихановская говорит, что получила "ценный опыт" в защите прав человека и свобод в Беларуси. И когда эра Лукашенко закончится, она не видит возможности "оставили все, что было наработано, и вернуться к рутине домашней жизни".

"Все изменилось. Я убеждена, что с опытом, который я получила, с этими знаниями и навыками я могу продолжить приносить пользу Беларуси. Меня действительно вдохновляет тема защиты прав человека после всех зверств белорусского правительства против своего народа", - сказала Тихановская.

Она добавила, что ее "не привлекает ни одна конкретная должность" в новой Беларуси. Однако, если белорусы захотят, она станет "кем угодно".

Протесты и задержания в Беларуси: что известно

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Во время протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань