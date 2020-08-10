"Диктатор развязал войну": белорусов призывают в 19:00 выходить на акции протеста по всей стране

В призыве к гражданам вчерашние атаки силовиков оцениваются как «развязывание войны диктатором».

В Белорусском сегменте интернета призывают граждан сегодня в 19:00 выходить на протесты по всей стране. Участникам протеста дали четкие инструкции, как действовать в случае повторения жестких действий со стороны силовиков.

Призыв к гражданам опубликован в Telegram-канале NEXTA. В нем вчерашние атаки силовиков оцениваются как «развязывание войны диктатором».

«Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых. Чтобы покончить с этой властью нам нужно упорство, смелость и ваша активность», – говорится в сообщении.

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Людей призывают закупать специальную экипировку в строительных и спортивных магазинах для защиты на случай столкновений: защитные каски или шлемы; плотно прилегающие защитные очки; респираторы или противогазы; защитные щитки на голени и руки.

«Также необходимо подготовить небольшую аптечку с собой, в которой обязательно будут бинты, обеззараживающие и обезболивающие средства на случай травм и применения спецсредств силовиками. Не забывайте про воду!», – призывают людей.

Акция протеста в Минске назначена на сегодня в 19:00 возле Стелы, а также в прилегающих районах. «Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе», – призывают людей.

В регионах людей просят выходить в центры своих городов и рассосредотачиваться.

Также протестующим дали советы, как противостоять силовикам – вставать в сцепки, блокировать дороги, чтобы помешать передвижению спецтехники.

Белорусам напомнили, что на 12:00 11 августа назначена Национальная Всеобщая забастовка

У протестующих всего два требования – новые выборы без Лукашенко и освобождение всех политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Правозащитники заявляют, что один человек погиб в результате наезда автозака. В МВД Беларуси эту информацию опровергают.

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