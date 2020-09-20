В Беларуси 19 сентября состоялся один из самых грубых разгонов оппозиции, которая вышла протестовать против действующего президента Александра Лукашенко.
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Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский.
"Сегодня мы стали свидетелями возможно одного из самых брутальных разгонов, самых эмоциональных. Сотни людей задержали с писком, визгом, машины скорой, падали женщины. Это все делали люди в балаклавах, в черном, скрытые, очень грубо, брутально. Я не знаю, какие эмоции это может вызвать в обществе, если это видео пойдет, а это избиение, которое происходило и происходит фактически в прямом эфире – как завтра повлияют эти эмоции на людей, которые снова планируют выйти в Минске и других городах. Думаю, плохо это повлияет, будет еще больше", - рассказал Калиновский.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
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