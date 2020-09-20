В Беларуси 19 сентября состоялся один из самых грубых разгонов оппозиции, которая вышла протестовать против действующего президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

"Сегодня мы стали свидетелями возможно одного из самых брутальных разгонов, самых эмоциональных. Сотни людей задержали с писком, визгом, машины скорой, падали женщины. Это все делали люди в балаклавах, в черном, скрытые, очень грубо, брутально. Я не знаю, какие эмоции это может вызвать в обществе, если это видео пойдет, а это избиение, которое происходило и происходит фактически в прямом эфире – как завтра повлияют эти эмоции на людей, которые снова планируют выйти в Минске и других городах. Думаю, плохо это повлияет, будет еще больше", - рассказал Калиновский.