Пассажир круизного лайнера Майкл Гриффит сфотографировал российские корабли, направляющиеся на Кубу с официальным визитом, передает CNN.
"Я удивился тому, как близко они оказались от побережья США", - отметил мужчина.
Сообщается, что, направляясь на Кубу, российские военные корабли прошли всего в 150 километрах от побережья США.
Данные корабли российское Министерство обороны называет "ударной группой", которая включает атомную подводную лодку, вооруженную современными крылатыми ракетами "Калибр".
Так, РФ направила на Кубу следующие корабли:
- фрегат "Адмирал Горшков" (может нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон");
- атомную подводную лодку (АПЛ) "Казань" (многоцелевая субмарина типа "Ясень-М");
- танкер-снабженец "Академик Пашин" (может перевозить топливо);
- спасательный буксир "Николай Чикер" (оснащен вертолетной площадкой и барокамерой).
Напомним, ранее УНИАН писал, что 12 июня на Кубу прибудет российская военно-морская флотилия - это первый подобный визит с начала войны в Украине.
Сообщалось, что российская атомная подводная лодка и три военных корабля дадут салют из 21 пушки по Гаванскому заливу, чтобы поприветствовать коммунистические власти острова.