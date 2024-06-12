Ранее сообщалось, что российская атомная подводная лодка и три военных корабля дадут салют из 21 пушки по Гаванскому заливу.

Пассажир круизного лайнера Майкл Гриффит сфотографировал российские корабли, направляющиеся на Кубу с официальным визитом, передает CNN.

"Я удивился тому, как близко они оказались от побережья США", - отметил мужчина.

Сообщается, что, направляясь на Кубу, российские военные корабли прошли всего в 150 километрах от побережья США.

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Данные корабли российское Министерство обороны называет "ударной группой", которая включает атомную подводную лодку, вооруженную современными крылатыми ракетами "Калибр".

Так, РФ направила на Кубу следующие корабли:

фрегат "Адмирал Горшков" (может нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон");

атомную подводную лодку (АПЛ) "Казань" (многоцелевая субмарина типа "Ясень-М");

танкер-снабженец "Академик Пашин" (может перевозить топливо);

спасательный буксир "Николай Чикер" (оснащен вертолетной площадкой и барокамерой).

Напомним, ранее УНИАН писал, что 12 июня на Кубу прибудет российская военно-морская флотилия - это первый подобный визит с начала войны в Украине.

Сообщалось, что российская атомная подводная лодка и три военных корабля дадут салют из 21 пушки по Гаванскому заливу, чтобы поприветствовать коммунистические власти острова.

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