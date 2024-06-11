Российский флот посетит Кубу в преддверии сближения союзников по Холодной войне, - The Financial Times

Отношения Кубы с другими союзниками, такими как Китай и Венесуэла, ослабли, но ее связи с Россией крепче, чем когда-либо со времен холодной войны.

В среду на Кубу прибудет российская военно-морская флотилия - это первый подобный визит с начала войны в Украине. Российская атомная подводная лодка и три военных корабля дадут салют из 21 пушки по Гаванскому заливу, чтобы поприветствовать коммунистические власти острова.

Как пишет The Financial Times, ожидается, что они причалят в том же месте, где раньше стояли американские круизные лайнеры, пока пять лет назад администрация Трампа не запретила их заход.

Куба уже давно является ближайшим союзником Москвы на американском континенте, а Россия - одной из немногих стран, которых Гавана считает "стратегическими партнерами". Отношения Кубы с другими союзниками, такими как Китай и Венесуэла, ослабли, но ее связи с Россией крепче, чем когда-либо со времен холодной войны, говорят аналитики.

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Благодаря тому, что Куба теперь может обрабатывать кредитные и дебетовые платежи россиян, на остров устремились туристы. По официальным данным, в первом квартале этого года на остров прибыло около 66 000 человек, что в два раза больше, чем за тот же период годом ранее. Также было объявлено о российских частных инвестициях в отели, производство сахара и рома.

Во время визита в Москву в прошлом месяце президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал Путину "всяческих успехов в проведении специальной военной операции". В прошлом году кубинский лидер заявил, что санкции против обеих стран "имеют своим источником одного и того же врага - империю янки".

"Мы вернулись к периоду до 1990 года", - сказал профессор государственного управления в Американском университете Билл Леогранде. "В условиях холодной войны 2.0 Куба снова оказывается в лагере противников",- подчеркнул он.

Напряженность между США и РФ

Заход России в порт происходит на фоне эскалации напряженности в отношениях с США из-за войны в Украине. На прошлой неделе президент Джо Байден разрешил украинским военным наносить удары по целям в России с помощью американского оружия.

Президент России Владимир Путин впервые с февраля 2022 года встретился с журналистами ведущих мировых СМИ, где в очередной раз высказал угрозы в адрес западных стран за помощь Украине в этой войне. Диктатор отметил, что РФ поставит дальнобойные ракеты противникам Запада "в ответ" на то, что Украина получает дальнобойные ракеты западного производства и получила разрешение бить западным вооружением по территории России.

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