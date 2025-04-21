Многие европейские производители оружия считают США ненадежными партнерами.

Европейские оборонные компании долгие годы полагались на американские компоненты для своего оружия. Тем не менее политика нынешнего президента США Дональда Трампа заставляет их снижать свою зависимость от Вашингтона, пишет The Times.

Глава ведущей европейской компании по производству ракетных систем MBDA Эрик Беранже рассказал журналистам, что его компания может отказаться от американских компонентов, если об этом попросят клиенты. В издании напомнили, что MBDA, в частности поставляет вооружение дальнего радиуса действия и Украине.

Журналисты отметили, что европейские оборонные компании сейчас отказываются от закупок американского оборудования на фоне опасений, что Трамп сделал США ненадежным партнером. В издании подчеркнули, что в наше время многие британские оборонные компании при попытке экспортировать свое оружие за рубеж сталкиваются с вопросом о том, независимы ли они от американской оружейной промышленности.

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В издании объяснили, что Международные правила торговли оружием (ITAR) являются набором американских правил, регулирующих предметы, включенные в Список оружия США, который направлен на обеспечение национальной безопасности. В этот список входят технологии, программное обеспечение и компоненты из США, которые могут быть использованы либо в военных целях, либо иметь двойное назначение. Это означает, что оружие, подпадающее под ITAR, не может быть создано, продано или поставлено кому-либо без согласия и поддержки США.

Один из источников в оборонной промышленности уточнил в разговоре с журналистами, что даже наличие американских инженеров в команде означает то, что оружие попадает под действие ITAR.

"Трамп разрушил доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по обороне", - заявил оборонный аналитик Фрэнсис Туса.

Соучредитель компании Supacat Ник Эймс добавил, что есть опасения в том, что правительство США под руководством Трампа может отказаться от будущей продажи американских компонентов другим странам.

Кроме того, Эймс считает, что торговая война Трампа может привести к тому, что европейские оборонные компании полностью откажутся от американских компонентов. По его словам, им будет выгоднее производить все в Европе.

Представители европейских компаний Helsing и Auterion в разговоре с журналистами поделились, что их оружие не подпадает под ITAR. По их словам, благодаря этому удается избегать многих проблем, которые могли бы возникнуть при сотрудничестве с США.

"Поскольку международное сотрудничество расширяется, а правительства стремятся к большему контролю над цепочками поставок, возможность работать без экстерриториальных экспортных ограничений США становится стратегическим фактором", - сказал директор по зарубежным продажам и экспорту в оборонной торговой ассоциации ADS Бринли Зальцманн.

Производство оружия в Европе - другие новости

Ранее в The Times писали, что Британия планирует избавиться от критической оружейной зависимости от США. На территории Великобритании будут построены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

Кроме того, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Швеция должна взять на себя лидерство в развитии оборонного потенциала Европы. Во время визита в город Карлскога еврокомиссар посетил производство боеприпасов, а также увидел, что может производить шведская компания Saab.

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