На фоне новостей о "выключателе" в американских самолетах, военный считает, что эти теории являются заговорщицкими.

Британская военная авиация в затруднительном положении. Будущее боевых самолетов Королевских ВВС туманно, пишет офицер Королевского флота в отставке, экс-диспетчер истребителя Том Шарп для The Telegraph.

Воздушные силы - одна из самых сложных составляющих вооруженных сил, и планирование их будущего - задача не из легких. В Великобритании ситуация в этой сфере выглядит особенно неопределенной: переход от имеющихся истребителей к тем, которые реально нужны стране, вызывает немало вопросов.

Не то, что сдержит Путина

Сегодня на вооружении остаются устаревшие истребители Typhoon четвертого поколения, совместно созданные Великобританией, Германией, Италией и Испанией. Королевские ВВС сейчас поддерживают в надлежащем состоянии более 90 самолетов, хотя всего было получено 160. Из них 53 - в конфигурации Tranche 1, которая считается морально устаревшей и непригодной для современных боевых задач. Некоторые из "Тайфунов" могут нести современное оружие, включая ракеты "Метеор" и "Storm Shadow", хотя последние активно передавались Украине.

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Основу современной боевой авиации страны составляют F-35B - единственный истребитель пятого поколения в британском арсенале, совместно эксплуатируемый Королевскими ВВС и ВМС. Выбор модели с вертикальным взлетом был продиктован необходимостью совместимости с британскими авианосцами. Однако, как отмечает автор, этот вариант имеет свои ограничения:

"Там, где вы хотите найти оружие и топливо, вы вместо этого находите вентиляторы и закрылки".

Это ограничивает дальность и боеспособность, а его эксплуатация дороже других моделей.

Сейчас Великобритания имеет только 34 F-35B, из которых четыре находятся в США для испытаний. Всего заказано 48 единиц, но этого явно недостаточно: "Чуть больше сотни реактивных самолетов, только 30 из них действительно современные, - это не та авиация, которая сдержит Владимира Путина".

Единственная стратегия развития - это участие в Глобальной боевой авиационной программе (GCAP), трехстороннем проекте с Италией и Японией, целью которого является создание истребителя шестого поколения Tempest к середине 2030-х. Проект амбициозный: размах крыльев - 16,5 метров, боевой радиус - до 2000 км, что значительно превышает характеристики Typhoon. И хотя Канада, Саудовская Аравия и Австралия проявляют интерес, проблем остается немало.

Среди них - три ключевых вопроса:

1. Где именно этот самолет должен воевать? Если речь о Европе, его габариты могут оказаться чрезмерными. Проект как бы ориентируется на Индо-Тихоокеанский регион, но готова ли Британия туда вмешиваться?

2. Возможно ли осуществить технологический скачок с четвертого сразу на шестое поколение? Хотя все три страны-участницы пользуются американскими F-35, ни одна еще не создавала подобные самолеты самостоятельно.

3. Что делать сейчас? До 2045 года ждать нельзя. Один из вариантов - закупка дополнительных Typhoon, но эти самолеты бессильны против современных российских средств ПВО.

Что касается расширения парка F-35, то хотя этот истребитель признают эффективным, он вызывает неоднозначные реакции у пилотов. Однако автор замечает: "Почти все страны западного мира, которым было разрешено покупать F-35, воспользовались этой возможностью". Теории о "выключателе" в американских самолетах он считает заговорщицкими.

Однако даже в семействе F-35 не все просто. Модель B имеет ограниченный боевой радиус и малую грузоподъемность. F-35A более эффективен, но не может использоваться с британских авианосцев, потому что требует обычной взлетно-посадочной полосы.

Боевая авиация - почему мир обеспокоен из-за F-35

Напомним, ранее в The Telegraph писали, что сейчас истребители F-35 сталкиваются с разрушительным бойкотом в мире. Их судьба находится под угрозой из-за одного насущного вопроса - могут ли союзники и в дальнейшем полагаться на Америку.

Основные союзники уже выразили сомнения относительно будущих заказов F-35. Это происходит из-за того, что они стали опасаться полагаться на США в вопросах поставок запасных частей и обновлений программного обеспечения, необходимых для поддержания их F-35 в небе.

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