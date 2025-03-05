Издание сообщило, возможен ли сценарий передачи Украине 300 миллиардов долларов.

Заявления президента США Дональда Трампа о прекращении поддержки Украины подогревают интерес к давно обсуждаемому предложению использовать миллиарды долларов замороженных российских активов для закупки вооружения для Украины и финансирования её восстановления.

Это около 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центральному банку России, которые были заморожены США, Евросоюзом, Великобританией и другими странами после полномасштабного вторжения. На четвертый год войны всё больше официальных лиц в Европе и других странах призывает использовать эти средства для прямой компенсации Украине, пишет New York Times.

Эта идея набирает популярность, особенно после того как Трамп пообещал быстро заключить соглашение о прекращении войны, угрожая при этом резко сократить помощь Украине. Однако вопрос о передаче этих денег Украине вместо того, чтобы просто блокировать доступ России к ним, остаётся спорным. Конфискация этих средств может нарушать международное право и подорвать доверие к западным финансовым институтам, говорится в материале.

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Но Европейский Союз, под давлением сторонников этой идеи, создал рабочую группу для изучения вопроса.

"США абсолютно не хотят давать никаких денег. В конечном итоге российские активы будут использованы так или иначе", — заявил президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов. Он отметил, что если война затянется, их направят на закупку оружия, а если она закончится в ближайшее время, деньги пойдут на восстановление страны.

Несколько юридических экспертов и бывших правительственных чиновников утверждают, что юридические и финансовые препятствия для передачи российских активов Украине можно преодолеть.

Что еще известно о замороженных российских активах

Ранее УНИАН сообщал, что на Западе пока нет единства по вопросу ареста российских активов. Премьер-министр Польши Дональд Туск поделился, что некоторые лидеры опасаются последствий ареста российских активов либо для евро, либо для банковской системы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает в ближайшее время получить ответы относительно следующих шагов по конфискации всей суммы российских активов.

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