Французы обсуждают предложение о том, чтобы Кремль лишился ценных бумаг в случае нарушения будущего перемирия.

Крупнейшие страны Европы прилагают усилия для ареста более 200 миллиардов евро замороженных российских активов, разрабатывая планы по заключению соглашения о прекращении огня в Украине.

Издание Financial Times пишет, что Франция и Германия, долгое время выступавшие против ареста активов России в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами возможные пути их использования.

По словам трех источников, французские чиновники обсуждали предложение о том, чтобы европейские столицы арестовали активы, если Москва нарушит соглашение о прекращении огня в Украине, в рамках усилий по предоставлению Киеву гарантий безопасности. Сторонники прекращения огня рассматривают его как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение.

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Переговоры проходят на фоне усилий европейской дипломатии во главе с Францией и Великобританией по разработке мирного плана для Украины, вызванных решением президента США Дональда Трампа начать двусторонние переговоры с Москвой, направленные на прекращение войны.

После полномасштабного вторжения Москвы на Украину в 2022 году союзники по G7 заморозили около 300 миллиардов евро активов Центрального банка России, из которых подавляющее большинство - около 190 млрд евро - находится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear, а меньшие суммы - во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

В настоящее время доход от этих активов - в основном наличных и государственных облигаций - используется для погашения кредитов, выданных Украине странами G7 на сумму 50 млрд долларов, но основные активы не тронуты.

Страны, включая Украину, Польшу и страны Балтии, давно добивались ареста этих средств, но ключевые столицы, включая Берлин, Париж и Брюссель, ранее препятствовали этому из-за опасений, что арест государственной собственности создаст прецедент в рамках международного права.

Европейский центральный банк также опасался, что статус евро как безопасного варианта для иностранных резервов окажется под угрозой, потому что большая часть активов в европейской валюте.

Источники сказали, что предожение Франции было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но оно еще не согласовано.

Замороженные активы РФ - последние новости

Издание Reuters писало, что Москва может передать замороженные активы на восстановление Украины, но с условием. Такая договоренность может стать частью мирного соглашения.

Кроме того, Bloomberg сообщало, что Киев просит у президента США Дональда Трампа продать ей оружие за деньги замороженных активов РФ. По мнению представителей Украины, такое решение может принести пользу США и их оборонным компаниям.

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