В этом году призыв в России начнется на месяц позже, что свидетельствует о проблемах страны в способности готовить и оснащать большое количество новобранцев, отметили в разведке Британии.

Российская Федерация имеет проблемы с осенним призывом новобранцев на военную службу.

Об этом Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщает в Twitter.

"...российский президент Владимир Путин подписал указ об обычном осеннем призыве... Этих новобранцев юридически не разрешается отправлять за пределы России. Это отдельно от тех лиц, которых мобилизуют в рамках указа о частичной мобилизации от 21 сентября", - говорится в сообщении.

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В частности, призывной цикл начнется 1 ноября, на месяц позже, чем обычно. Как отмечает британская разведка, Россия имеет проблемы с проведением подготовки и обеспечением необходимой экипировкой лиц, которых собирается призвать на военную службу.

"Позднее начало призыва является свидетельством роста давления на способность России готовить и оснащать большое количество нового призванного личного состава", - сказано в сообщении.

"Проблемы размещения, подготовки, оснащения и развертывания мобилизованного и призванного персонала являются значительными. Недостатки в рамках российской административной и логистической систем продолжат подрывать эти усилия", - заявили в разведке.

Призыв и мобилизация в России 2022 - что надо знать

Владимир Путин 21 сентября объявил о старте частичной мобилизации российских военнослужащих. Мобилизовать должны были только тех, кто находился в запасе, но в СМИ не раз появлялась информация, что повестки получали люди, непригодные к службе в армии.

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек.

Также сообщалось, что в РФ решили досрочно организовати выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в нашей стране.

30 сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России, который продлится с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. Планируется призвать 120 тыс. человек.

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