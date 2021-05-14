Герцог Сассекский признался, что всю жизнь ему буквально приходилось улыбаться и терпеть.

Принц Гарри еще в возрасте 20 лет задумывался над тем, чтобы покинуть королевскую семью.

Читайте такжеThe Guardian: Великобритания трещит по швам, распад страны началсяОб этом герцог Сассекский рассказал в подкасте «Диванный эксперт» с актером Даксом Шепардом.

По его словам, всю жизнь ему буквально приходилось улыбаться и терпеть. Он относился к жизни в королевской семье как к работе и хотел уйти из нее, потому что очень устал.

Свою прежнюю жизнь под пристальным вниманием людей и под прицелом камер он назвал смесью зоопарка и «Шоу Трумана».

«Посмотри, до чего это довело мою маму. Как я вообще смог бы остепениться, завести жену и семью, если понимал, что история может повториться», - сказал герцог Сассекский.

Он также признался, что перенял от своего отца, принца Чарльза, «генетическую боль и страдания», поэтому надеется воспитать своих детей иначе.

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Автор: Катерина Шварц