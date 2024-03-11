По словам высокого представителя ЕС, требуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Евросоюз должен усилить свой оборонпром, чтобы пополнить собственные запасы, быть готовым к потенциальным угрозам и продолжать оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Радио Свобода.

По его словам, после двух лет "войны высокой интенсивности" РФ против Украины имеющиеся запасы истощены, "конфликт перешел из войны запасов к войне производств". В то же время производство боеприпасов является лишь "частью проблемы".

"Нам нужно сделать гораздо больше для развития этого промышленного сектора. Европейская оборонная промышленность включает большое количество участников, от крупных транснациональных лидеров до малых и средних предприятий. Она очень сконцентрирована географически: несколько государств-членов составляют 90% общей оборонной промышленности Европы. Эта отрасль имеет годовой оборот в 70 миллиардов евро и насчитывает 500 000 работников", - говорит Боррель.

Дипломат также напомнил о возможности использования доходов от замороженных активов РФ на поддержку обороны Украины.

"Если страны-члены согласятся, а это должно быть единогласное решение по предложению высокого представителя, мы можем использовать сверхприбыли от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности", - подчеркнул Боррель.

Помощь ЕС Украине - последние новости

В конце февраля Европарламент одобрил фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. За соответствующее решение проголосовали 536 евродепутатов, против высказались 40, еще 39 парламентариев воздержались.

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что благодарен президенту Европарламента Роберте Метсоле и депутатам за их солидарность с украинским народом.

"Решимость ЕС поддержать Украину непоколебима. Вместе мы выстоим", - заверил глава украинского правительства.

Также УНИАН сообщал, что Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине оружие для победы. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах Taurus, Storm Shadow и SCALP, передовых системах ПВО и боеприпасах.

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