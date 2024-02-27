Решение поддержали 536 европейских парламентариев.

Европарламент проголосовал создание фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов. Такое решение приняли во время пленарного заседание законодательного органа Европейского Союза.

"Европейский парламент сейчас подавляющим большинством голосов (536 – за, 40 – против, 39 – воздержались) одобрил 50 миллиардов евро помощи для Украины", – заявил в сети Х корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

На решение Европейского парламента о создании финансового инструмента для Украины Ukraine Facility отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня ЕП принял решение о создании финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 млрд евро. Благодарен президенту Европейского парламента и депутатам ЕП за их солидарность с украинским народом. Решимость ЕС поддержать Украину непоколебима. Вместе мы выстоим", – написал Шмыгаль в Сети Х.

Помощь ЕС для Украины

22 февраля профильные комитеты Европейского парламента поддержали создание Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Ожидается, что после завершения всех необходимых европейских процедур первый транш из Украинского фонда должно поступить в Украину уже в марте. Ранее первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что первый транш из этого фонда составит 4,5 млрд евро.

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