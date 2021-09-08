На кадрах можно видеть, что ребенок сидит среди обломков стены и мебели у края бетонной плиты.

После взрыва в жилом доме в городе Ногинск Московской области РФ спасатели забрали с руин девочку, которая сидела на краю бетонного перекрытия.

Видео спасения ребенка опубликовано в Telegram-канале "Лентач". На нем можно видеть, что ребенок сидит среди обломков стены и мебели у края плиты, предположительно на высоте третьего этажа.

Ранее сообщалось о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в городе Ногинск.

Жертвами взрыва стали по меньшей мере два человека, число пострадавших возросло до 8.

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Известно, что пострадавшие – две девочки (5 и 10 лет), четыре женщины в возрасте от 44 до 80 лет, а также двое мужчин 40 и 60 лет. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По одной из версий, причиной взрыва могло стать использование газа для отопления квартиры. Отмечается, что центральное отопление в доме ночью не работало, и жители могли включить для согрева газовую плиту. Огонь погас, помещение наполнилось газом, что в итоге и могло привести к взрыву.

Автор: Дмитрий Захаров