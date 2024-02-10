Новак проводила более дружественную Западу и Украине политику, чем венгерское правительство.

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в субботу в связи со скандалом из-за помилования мужчины, осужденного как соучастник за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.

"Я совершила ошибку... Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент", - сказала Новак в своем выступлении, транслировавшемся по государственному телевидению.

Как пишет Portfolio, Каталин Новак помиловала бывшего заместителя директора детского дома в Бичске. Этот человек был осужден за то, что заставил нескольких несовершеннолетних обитателей детдома отказаться от своих показаний против директора, который впоследствии был осужден за педофилию.

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Ранее премьер-министр Виктор Орбан объявил о принятии поправки к конституции в связи со скандалом, которая означает, что в случаях преступлений против несовершеннолетних детей преступник не может быть помилован президентом.

Каталин Новак также подверглась критике в связи с другим случаем помилования: в апреле прошлого года она помиловала Дьердя Будахази, осужденного за террористические преступления, и некоторых его соратников.

Каталин Новак - что о ней известно

Каталин Новак вступила в должность 10 мая 2022 года, став первой женщиной в истории, занявшей пост президента Венгрии. Ранее она занимала пост заместителя председателя "Фидес" и была министром по делам семьи в предыдущем правительстве Орбана.

Новак проводила более дружественную Западу и Украине политику, чем венгерское правительство, решительно осудив агрессию России против Украины. Ее первая поездка за границу в мае 2022 года была в Польшу. Каталин Новак также дважды посетила Украину с начала войны, последний раз в августе 2023 года, где она приняла участие в работе Крымской платформы по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

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