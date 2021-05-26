Дуда призвал мир решительно реагировать на действия РФ.

Президент Польши Анджей Дуда призвал мир решительно отреагировать на агрессивную политику России.

Как сообщает "Польское радио", об этом он заявил во время посещения Грузии, где побывал на линии разграничения с оккупированной Россией Южной Осетией. Он также напомнил об оккупации Россией Приднестровья, Крыма и части Донбасса.

"Надо себе четко сказать: Россия не является нормальным государством, которое нормально себя ведет. Это государство-агрессор; это видно в таких местах, как здесь. Поэтому необходимы решительные действия со стороны мирового сообщества", - сказал президент Польши.

При этом он добавил, что соблюдения международного права можно требовать только с помощью жестких дипломатических действий.

Как сообщал УНИАН, ранее Германии допустили причастность России к инциденту с самолетом Ryanair.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован