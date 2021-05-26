Президент Польши Анджей Дуда призвал мир решительно отреагировать на агрессивную политику России.
Как сообщает "Польское радио", об этом он заявил во время посещения Грузии, где побывал на линии разграничения с оккупированной Россией Южной Осетией. Он также напомнил об оккупации Россией Приднестровья, Крыма и части Донбасса.
"Надо себе четко сказать: Россия не является нормальным государством, которое нормально себя ведет. Это государство-агрессор; это видно в таких местах, как здесь. Поэтому необходимы решительные действия со стороны мирового сообщества", - сказал президент Польши.
При этом он добавил, что соблюдения международного права можно требовать только с помощью жестких дипломатических действий.
Как сообщал УНИАН, ранее Германии допустили причастность России к инциденту с самолетом Ryanair.
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