Польша закрыла небо для белорусских авиакомпаний / ua.depositphotos.com
Польское правительство решило запретить самолетам белорусских перевозчиков заходить в воздушное пространство страны.
Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в Twitter.
"Совет министров принял запрет на вход в польское воздушное пространство самолетов, которыми пользуются перевозчики из Беларуси. Это элемент санкции, которых требовал премьер Моравецкий от Европейского совета", - написал он.
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Посадка борту Ryanair в Минске: детали
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был на борту.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.
- В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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