Без масштабной поддержки президента РФ Владимира Путина Лукашенко уже давно потерял бы власть в Беларуси.

В Германии не исключают причастность России к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске с последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам Бундестага, представитель правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген в интервью изданиям Rheinische Post и General-Anzeiger, передает DW.

"Нужно как минимум исходить из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны России", - заявил политик.

По мнению Рёттгена, без масштабной поддержки президента РФ Владимира Путина Лукашенко уже давно потерял бы власть в Беларуси.

Он также высказал мнение, что штрафные меры против режима Лукашенко нужно усилить.

"Пришла пора ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивающим существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров", - подчеркнул Рёттген.

Кроме прочего, он предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, выданный немецким государственным банком KfW.

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Мнение о возможной причастности России может к операции по принудительной посадке лайнера Ryanair в Минске разделяет и глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер.

"Этот инцидент показывает, что руководство в Москве больше не хочет добрососедских отношений с Европой и вместо этого целенаправленно идет на конфликт", - заявил он изданию Augsburger Allgemeine.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительства 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Александр Топчий