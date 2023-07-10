Гитанас Науседа заявил, что НАТО должно будет проложить "очень четкий путь" для членства Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал членов НАТО направить больше войск в Балтийский регион, сославшись на "очень плохой коктейль" из новых угроз со стороны Беларуси.

Науседа заявил, что силы противника могут подойти к границе Литвы "в течение нескольких часов", сославшись на потенциальное присутствие российских наемников из группы Вагнера, тактическое ядерное оружие и новую "агрессивную риторику" президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет Bloomberg.

"Нам нужны сапоги на земле (военный термин, используемый для обозначения солдат или войск, физически присутствующих в нужной зоне, - УНИАН). Здесь нам нужно усилить передовую оборону", - сказал Науседа перед двухдневным саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

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В прошлом месяце Германия объявила о готовности разместить в Литве постоянную бригаду численностью около 4000 человек. А недавно Канада стала последней страной, объявившей об увеличении своего военного присутствия. По словам премьер-министра Джастина Трюдо, вооруженные силы Канады более чем двое увеличат свое присутствие в Латвии, чтобы укрепить восточный фланг НАТО.

Науседа сказал, что у Литвы пока нет доказательств того, что наемников ЧВК "Вагнер" передислоцируют на территорию Беларуси.

Президент Литвы также заявил, что НАТО должно будет проложить "очень четкий путь" для членства Украины. По его словам, такой сигнал будет иметь решающее значение для морального духа страны, когда она отражает вторжение России.

"Украина должна знать, что двери НАТО открыты и для них", - сказал Науседа.

Боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси

В соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве Лукашенко, войскам Вагнера под командованием Евгения Пригожина, которые подошли на расстояние около 200 километров к Москве во время неудавшегося восстания, было разрешено переехать в Беларусь в обмен на снятие уголовных обвинений.

Однако, где сейчас находится Пригожин, точно не известно. Сперва Лукашенко заявлял о том, что главарь "вагнеровцев" в Беларуси, но уже 6 июля начал утверждать, что его нет в РБ. Также, западные спецслужбы публично не подтверждают передислокацию подразделений ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Саммит НАТО в Литве - что ждет Украину

Лидеры Организации Североатлантического договора встречаются на саммите в Вильнюсе на фоне того, как вторжение России в Украину длится уже 18 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в литовскую столицу, чтобы сделать предложение о вступлении в альянс, несмотря на то, что президент США Джо Байден говорит, что истерзанная войной нация не готова к членству.

Многие лидеры НАТО прилагают все усилия, чтобы дать Украине шанс на членство. 31 государство-член объявит о поставках Украине нового оружия, предлагая долгосрочную поддержку против нападения России.

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