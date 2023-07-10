Гитанас Науседа отметил, что пора думать, как обеспечить обещанное.

Президент Литвы Гитанас Науседа жестко высказался о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Он заявил, что Киев должен стать частью НАТО.

"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть как это обеспечить", - заявил литовский политик на брифинге с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Он указал, что НАТО - очень крепкий альянс, поэтому должен обеспечить единство и солидарность, а попытки разъединить его потерпели неудачу.

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"НАТО является организацией консенсуса. Я надеюсь, что мы сможем прийти к компромиссу в этом вопросе. Важно чтобы завтра-послезавтра были приняты решения, которые бы сделали так, чтобы членство Украины в НАТО было не теорией, а практической возможностью", - подытожил Науседа.

Членство Украины в НАТО - главные новости

11 и 12 июля в 2023 году в Вильнюсе состоится саммит Альянса. Официальный Киев ждет решительных шагов от членов НАТО, несмотря на продолжающуюся войну с Россией.

В свою очередь против "обязательств" перед Киевом выступили США и Германия. Американский лидер Джо Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны.

В то же время глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украину все же пригласят присоединиться к Альянсу вопреки нынешней позиции Вашингтона.

Стоит отметить, что президет Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Вильнюс, если не будет четких решений. Сегодня стало известно, что глава украинского государства планирует присутствовать на саммите Альянса 12 июля.

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