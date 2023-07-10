Канада также более тесно сотрудничает со странами Балтии на дипломатическом уровне, превратив свои миссии в Литве и Эстонии в полноценные посольства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна более чем удвоит количество своих войск в Латвии, чтобы помочь укрепить восточный фланг НАТО против потенциальной российской агрессии.

Оттава дополнительно отправит 1200 новых военнослужащих для усиления боевой группы под руководством Канады в Латвии, которая расширяется до боеспособной бригады, сказал Трюдо на военной базе в Адаже, Латвия, 10 июля. Он объявил об инвестициях в 2,6 миллиарда канадских долларов (2 миллиарда долларов) в оружие, разведку и киберактивность.

"Мы здесь, потому что европейская безопасность важна для безопасности Канады", - сказал Трюдо журналистам вместе с премьер-министром Латвии Кришьянисом Каринсом.

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Канада возглавляет многонациональную боевую группу НАТО в Латвии в течение шести лет и в настоящее время имеет там около 700 своих солдат. Эти силы являются одной из четырех боевых групп усиленного передового присутствия НАТО в регионе. Страны Балтии, которые после распада Советского Союза предупреждали о попытках России вернуть территорию, на протяжении многих лет призывали союзников на постоянной основе усилить присутствие своих войск в регионе, чтобы удержать Россию от нападения.

Решение Канады было принято после неожиданного заявления в июне министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявил, что ФРГ готова разместить постоянную бригаду из примерно 4000 военнослужащих в Литве, хотя до этого шага, вероятно, еще много лет.

НАТО противодействует России: это надо знать

В апреле 2023 года в НАТО заявили, что они будут усиливать восточный фланг в Европе.

Литовский президент Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО усилить восточный фланг Европы из-за мятежа Пригожина в России.

В июне Трюдо приезжал в Киев и анонсировал новую военную помощь от Канады для Украины.

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