Зоран Миланович, известный пророссийскими взглядами, заявил, что не хочет слышать лозунги "Слава Украине" в Хорватии.

Президент Хорватии Зоран Миланович приравнял украинский лозунг "Слава Украине!" к возгласу "За дом готовы", которым использовала крайняя правая радикальная группировка хорватских усташей во время Второй мировой войны.

Об этом Миланович заявил после церемонии вручения общественных наград города Загреб, пишет хорватское издание N1.

"Я борюсь, как Иисус, чтобы отвергнуть такие лозунги, как "За дом готовы". Если вы этого не поняли, я не могу вас перевоспитать. Но нет разницы между "За дом готовы" и "Слава Украине". Это возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков...", - сказал Миланович.

Известный пророссийскими взглядами президент Хорватии подчеркнул, что не хочет слышать лозунги "Слава Украине" в Хорватии.

"Я не хочу этого слышать в Хорватии. Меня не интересует то, что какие-то руководители на это подсели. Пусть придумают другое приветствие. Пусть уберут Россию и Украину. Киев далеко, Москва еще дальше", - отметил Миланович.

У Зеленского ответили Милановичу

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на очередные антиукраинские выпады хорватского президента дал ему несколько советов.

"Не надо жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже бессмысленно... Не надо бояться правильной истории: она делает нас сильными... Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи, сдаться, если сам не готов защищать собственную землю: это просто позорно. И да… Героям слава! Всегда…", - написал Подоляк.

Слава Украине - что известно о лозунге

Само выражение "Слава Украине" употребляется по меньшей мере со времен Тараса Шевченко. Лозунг "Слава Украине" и ответ "По всей Земле слава" существует по меньшей мере с XIX века и использовался в среде харьковской украинской студенческой общины.

Распространение лозунг получил еще в армии Украинской Народной Республики начала ХХ века, впоследствии стал лозунгом украинских националистов и борцов за независимость Украины. После Второй мировой войны сохранился среди жителей запада Украины, а по всей стране активно начал использоваться уже с восстановлением Независимости, особую популярность приобретя после вторжения России в 2014 году.

Антиукраинские заявления президента Хорватии

Как сообщал УНИАН, в конце января 2023 года президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что захваченный Россией Крым больше никогда не будет украинской территорией. Он считает, что Россия не отдаст Крым даже если проиграет в войне. Миланович сравнил Крым с Косовом отметив, что международное сообщество "аннексировало Косово", якобы отобрав его у Сербии.

В ответ Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемыми высказывания хорватского президента, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины. В МИД также поблагодарили правительство Хорватии и хорватский народ за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии России.

За месяц до начала полномасштабного вторжения РФ Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и в случае наступления России Загреб максимально дистанцируется от событий и выведет всех военных из региона. Он также назвал Революцию Достоинства в Украине "переворотом".

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