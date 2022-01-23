Он заявил, что сейчас у президента нет "необходимых инструментов, чтобы влиять на процессы внутренней и внешней политики".

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

Его заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", – говорится в заявлении.

По его словам, на данный момент у президента нет "необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов", – говорится в заявлении.

Читайте такжеВ Армении объявили результаты парламентских выборов: победила партия ПашинянаРанее в апреле 2021-го премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с должности.

До этого в Армении после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе начались акции оппозиции с требованием отставки премьера.

Также армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна.

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

Тогда президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра об увольнении руководителя Генерального штаба.