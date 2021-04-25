В стране должны состояться внеочередные парламентские выборы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с должности.

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Ранее Пашинян заявлял о намерениях уйти в отставку, чтобы в стране прошли внеочередные парламентские выборы. В период перед выборами Пашинян останется исполняющим обязанности главы правительства.

На грядущих выборах Пашинян будет кандидатом на пост премьера от партии "Гражданский договор".

Кризис в Армении

После заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении начались акции оппозиции с требованием отставки премьера.

Также армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна.

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

Президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра об увольнении руководителя Генерального штаба.

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Автор: Дмитрий Захаров