Никол Пашинян уходит с поста / REUTERS
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с должности.
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Ранее Пашинян заявлял о намерениях уйти в отставку, чтобы в стране прошли внеочередные парламентские выборы. В период перед выборами Пашинян останется исполняющим обязанности главы правительства.
На грядущих выборах Пашинян будет кандидатом на пост премьера от партии "Гражданский договор".
Кризис в Армении
- После заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении начались акции оппозиции с требованием отставки премьера.
- Также армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна.
- Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.
- Президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра об увольнении руководителя Генерального штаба.
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