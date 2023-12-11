Лидеры ЕС должны поддержать Украину значительным военным финансированием на этой неделе, чтобы избежать "двойного блока" поддержки Киева по обе стороны Атлантики, предупредил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Учитывая проблемы в Соединенных Штатах, где блокируются новые деньги, очень важно, чтобы у нас не было двойного блока против Украины", - сказал Рютте в школе Херти в Берлине, пишет Politico.
"Нам нужно договориться по денежной части, потому что это крайне важно для [Украины] двигаться вперед как государство, а также в военных усилиях", - добавил он.
Проблемы с помощью для Украины
Конгресс США зашел в тупик из-за нового финансирования Украины, в то время как ЕС еще не пришел к соглашению о будущем Европейского фонда мира (EPF) - денежного фонда, используемого для частичного возмещения государствам поставок оружия в Киев.
Лидеры ЕС встречаются в Брюсселе в четверг и пятницу, чтобы обсудить предложение о внесении в EPF денежных средств в размере 5 миллиардов евро вместо четырехлетнего фонда в 20 миллиардов евро, предложенного ранее в этом году. Но поскольку Германия переживает бюджетный кризис, а Венгрия угрожает вето, исход переговоров на этой неделе все еще неясен.
Послам ЕС не удалось прийти к соглашению по деталям военной помощи, а также членству в ЕС и санкциям во время гигантских переговоров за закрытыми дверями в воскресенье, что оставляет сомнения в том, что лидеры смогут добиться прорыва на этой неделе.