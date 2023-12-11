Рютте заявил, что очень важно, чтобы не было "двойного блока" против Украины.

Лидеры ЕС должны поддержать Украину значительным военным финансированием на этой неделе, чтобы избежать "двойного блока" поддержки Киева по обе стороны Атлантики, предупредил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Учитывая проблемы в Соединенных Штатах, где блокируются новые деньги, очень важно, чтобы у нас не было двойного блока против Украины", - сказал Рютте в школе Херти в Берлине, пишет Politico.

"Нам нужно договориться по денежной части, потому что это крайне важно для [Украины] двигаться вперед как государство, а также в военных усилиях", - добавил он.

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Проблемы с помощью для Украины

Конгресс США зашел в тупик из-за нового финансирования Украины, в то время как ЕС еще не пришел к соглашению о будущем Европейского фонда мира (EPF) - денежного фонда, используемого для частичного возмещения государствам поставок оружия в Киев.

Лидеры ЕС встречаются в Брюсселе в четверг и пятницу, чтобы обсудить предложение о внесении в EPF денежных средств в размере 5 миллиардов евро вместо четырехлетнего фонда в 20 миллиардов евро, предложенного ранее в этом году. Но поскольку Германия переживает бюджетный кризис, а Венгрия угрожает вето, исход переговоров на этой неделе все еще неясен.

Послам ЕС не удалось прийти к соглашению по деталям военной помощи, а также членству в ЕС и санкциям во время гигантских переговоров за закрытыми дверями в воскресенье, что оставляет сомнения в том, что лидеры смогут добиться прорыва на этой неделе.

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