Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что компромисс может быть найден снова.

Европейский Союз найдет способы оказать большую финансовую поддержку Украине, даже если Венгрия наложит вето на нее, а также на переговоры о членстве Киева на саммите на следующей неделе, заявил высокопоставленный чиновник в пятницу.

"Мы знаем, насколько это экзистенциально. Европейские лидеры - ответственные люди - как минимум 26", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, который участвует в подготовке саммита, пишет Reuters.

Он заверил, что "они будут придерживаться своих обязательств".

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Если Орбан наложит вето на 50 миллиардов евро (53,75 миллиарда долларов) для Украины, сказал чиновник, блок мог бы выделить меньшую сумму на более короткий период или другие 26 стран ЕС могли бы расширить свои национальные взносы в двустороннем порядке в пользу Киева.

В этом году ЕС выделил Украине 18 миллиардов евро – на что Венгрия первоначально наложила вето в декабре прошлого года, прежде чем Будапешт заявил, что добился уступок в отношении замораживания средств ЕС из-за опасений по поводу отката демократии при Орбане.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что компромисс может быть найден снова, но использовал резкие выражения, отражающие разочарование многих членов ЕС по поводу националистической позиции венгерского правительства.

"В целом, венгерские хулиганы представляют собой проблему, когда дело доходит до нашей политики в отношении агрессии России против Украины", - заявил дипломат на условиях анонимности.

Позиция Венгрии в вопросе выделения денег Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать шаги по предоставлению Киеву 50 миллиардов евро в виде бюджетной поддержки до 2027 года и зеленый свет для переговоров о членстве - ключевой стратегической цели для Украины в ее борьбе с российским вторжением.

Невыполнение этих двух предложений станет тяжелым ударом для Украины, истощенной после почти двух лет войны, которая переросла в ожесточенную битву на истощение с небольшими изменениями на линии фронта в этом году.

Украина в значительной степени полагается на экономическую помощь Запада, чтобы продолжать свое существование.

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