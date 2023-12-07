Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может "шантажировать" другие страны-члены Европейского союза, угрожая заблокировать переговоры о членстве Украины.
"Для ЕС наступил момент, когда нужно что-то менять. Это тревожный сигнал для лидеров, что мы не можем и дальше позволять шантажировать себя каким-то авторитарным лидером", - цитирует заместителя председателя группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Педро Маркеса издание The Guardian.
Он заявил, что ЕС не может поставить себя в ситуацию, когда в Украине увидят, что Европа не способна помочь.
"С моей точки зрения, также недопустимо, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что в конце следующей недели Орбан добился своего и получил свои 30 миллиардов евро в обмен на разрешение ЕС продолжать оказывать помощь Украине. Просто мы не можем обменивать деньги на ценности. Это неприемлемо", - подчеркнул Маркес.
Маркес считает, что ЕС также необходимо отказаться от правила, согласно которому решения о расширении должны приниматься единогласно.
"Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы демократическая страна. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть испорчена изнутри", - подытожил политик.
Венгрия шантажирует ЕС - последние новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически против переговоров о вступлении Украины в ЕС. Политик всячески изощряется, чтобы получить побольше денег от Брюсселя. Шантаж Будпешта поставил под вопрос дальнейшее членство в ЕС.
Орбан написал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором потребовал пересмотра политики ЕС в отношении Украины и пригрозил заблокировать выплату помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил венгерского премьера в Париж, чтобы пытаться найти компромисс относительно переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз