Глава британского правительства высказался о защите нашей страны от РФ.

Для властей Российской Федерации было бы ошибочно считать, что благодаря военному авантюризму в отношении Украины что-то можно выиграть.

Такая позиция была бы "трагической ошибкой" со стороны Кремля, сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время общения с парламентариями страны, сообщает The Guardian.

По его данным, у чиновника спросили, что Британии еще нужно сделать, чтобы защитить от РФ Польшу и украинское государство.

Джонсон, отвечая на вопрос, подчеркнул, что ситуации с защитой этих стран разные, поскольку Польша является членом НАТО, а Украина не входит в состав Альянса.

Читайте такжеКулеба раскрыл "рецепт успеха" в сдерживании агрессии России против УкраиныПремьер добавил, что всем сторонам необходимо понимать цену просчета на государственной границе.

"Я думаю, что было бы трагической, трагической ошибкой со стороны Кремля полагать, что военным авантюризмом можно что-то выиграть", – заявил чиновник.

Напомним, в конце октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось об увеличении количества войск РФ вблизи украинской границы.

Маневры российских войск вызвали серьезную обеспокоенность в ЕС и в США.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские власти сосредоточила у границ нашей страны и на захваченных территориях группировки войск численностью 90 тысяч человек.

Ситуация на польской границе очень неспокойная из-за Беларуси. Белорусская сторона не препятствует и отчасти способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию.

Минск таким способом отреагировал на то, что Запад усилил санкции против белорусского государства. В ЕС действия Минска назвали "гибридной атакой".

Автор: Екатерина Присяжнюк