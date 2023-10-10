Расширенное правительство может ослабить влияние крайне правых членов кабинета Нетаньяху на разработку планов боевых действий.

Правящая коалиция Израиля заявила, что хочет сформировать редкое чрезвычайное правительство вместе с оппозицией после субботних атак со стороны ХАМАС, в результате которых погибло более 900 израильтян.

"Все главы коалиции без исключения поддержали создание национального чрезвычайного правительства и уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаньяху действовать в целях его создания", - говорится в заявлении партии премьер-министра "Ликуд" во вторник, пишет Bloomberg.

Некоторые лидеры оппозиции, в том числе бывший премьер-министр Яир Лапид и бывший министр обороны Бенни Ганц, заявили на выходных, что поддерживают такой шаг.

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Расширенное правительство может ослабить влияние крайне правых членов кабинета Нетаньяху на разработку планов боевых действий. Ганц заявил, что кабинет министров военного времени сосредоточится исключительно на "проблемах безопасности".

Политическая ситуация в Израиле

Это событие последовало за месяцами политических волнений в Израиле из-за планов Нетаньяху ослабить судебную систему, при этом разногласия перекинулись и на вооруженные силы.

Лидер партии "Исраэль Бейтену" Авигдор Либерман, бывший министр обороны, призывает к наземному вторжению в сектор Газа, чтобы искоренить и уничтожить ХАМАС после разрушительного нападения террористической организации на Израиль. Он повторил, что его партия войдет в правительство единства при условии, что ХАМАС будет ликвидирован и что все договоренности, позволяющие оказывать финансовую помощь Газе из Катара и других источников, будут прекращены.

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