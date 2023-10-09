Либерман обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и начальника штаба ЦАХАЛа Герци Халеви в неспособности адекватно информировать израильтян о состоянии войны.

Лидер партии "Исраэль Бейтену" Авигдор Либерман, бывший министр обороны, призывает к наземному вторжению в сектор Газа, чтобы искоренить и уничтожить ХАМАС после разрушительного нападения террористической организации на Израиль.

"Ликвидация Хамаса – это то, что требуется в создавшейся ситуации. К сожалению, для этого требуется вход в город Газа", - говорится в заявлении Либермана, называя крупнейший город Газы центром операций террористической группировки, пишет The Times of Israel.

"Надо очистить конюшню. Точно так же, как мы недавно вошли в Дженин, мы также должны войти в город Газа", - говорит Либерман.

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Он также, по сути, призывает правительство убить лидеров ХАМАС за рубежом, заявляя, что оно должно "преследовать" руководство группировки, где бы они ни находились.

Либерман также обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и начальника штаба ЦАХАЛа Герци Халеви в неспособности адекватно информировать израильтян о состоянии войны.

"Я думаю, что это ошибка, что премьер-министр, министр обороны и начальник штаба [ЦАХАЛ] не представляются средствам массовой информации, не разговаривают со СМИ… Не для того, чтобы отправлять видео, а стоять перед израильским народом, перед камерами, отвечать на вопросы и давать ответы. Это их обязанность. Они обязаны сделать это ради израильского народа после трех дней битвы", - сказал он.

Он повторил, что его партия войдет в правительство единства при условии, что ХАМАС будет ликвидирован и что все договоренности, позволяющие оказывать финансовую помощь Газе из Катара и других источников, будут прекращены.

Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: не будет поставок продуктов и энергии.

"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, всё будет закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - сказал он сегодня после заседания Южного командования ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что его правительство получило от группировки "Хезболла" заверения, что она не вступит в боевые действия с Израилем.

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