Дэвид Кэмерон подумал, что разговаривает с экс-президентом Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обменялся сообщениями и провел видеозвонок с самозванцем, который выдавал себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на МИД Королевства.

Отмечается, что во время разговора у Кэмерона возникло подозрение, что он разговаривает с мошенником, ведь пранкер просил у него контактные данные других членов британского правительства.

"Был обмен несколькими текстовыми сообщениями, после чего состоялся короткий видеозвонок между министром иностранных дел и кем-то, кто якобы является Петром Порошенко, бывшим президентом Украины. ... Были запрошены контактные данные других, и, учитывая его беспокойство, министр иностранных дел перестал отвечать", - отметили в МИД Британии. Видео дня

Там подчеркнули, что обнародуют эту информацию на случай, если видео будут манипулировать и впоследствии использовать, а также чтобы "убедиться, что другие знают об этом риске".

Между тем Петр Порошенко уже отреагировал на эту информацию. По его словам, активизация пранкеров и их звонков европейским лидерам не является обычным розыгрышем, зато речь идет о спланированной операции российских спецслужб, "которые не остановятся ни перед чем в своей попытке посеять раздор и недоверие среди наших друзей и союзников".

"Россия ведет войну не только с Украиной, но и со всей Объединенной Европой и цивилизованным миром. Циничную гибридную войну без правил. Фейки, травля, ложь и манипуляции - это их типичные методы. И ими не гнушаются. Противопоставить этому должны наше единство, солидарность и доверие. Совместную координацию и работу ради общей победы, мира и мировой безопасности. Преодолеть это зло можем только вместе", - написал Порошенко.

Звонки пранкеров политикам - последние новости

В прошлом году российские пранкеры заставили премьер-министра Италии Джорджию Мелони откровенно высказаться о войне в Украине. В опубликованной в сети аудиозаписи разговора глава итальянского правительства заявила, что европейские лидеры хотят "выхода" из войны в Украине.

Как сказала Мелони, "все понимают, что это действительно может продолжаться много лет, если мы не попытаемся найти какие-то решения".

Вас также могут заинтересовать новости: