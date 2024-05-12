Британский дипломат отметил, что Лондон и дальше будет помогать Киеву.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кемерон прокомментировал успехи Российской Федерации в Харьковской области. Он заявил, что это "чрезвычайно опасный" момент.

"Это только подчеркивает, что речь идет о необоснованном, незаконном вторжении Путина в независимую, суверенную страну. И сейчас он, как бы это сказать, снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", - цитирует дипломата Sky news.

В связи с этим он указал на важность предоставления Украине пакета помощи в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год.

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"Мы сказали, что он будет продолжаться из года в год. Мы призываем других сделать то же самое. И, что очень важно, мы сделали все возможное, чтобы побудить американцев выступить со своим пакетом. Печально, что это заняло много времени, но это изменит ситуацию", - отметил Кемерон.

При этом он указал, что было бы лучше, если бы Вашингтон выделил пакет на 61 миллиард долларов раньше, ведь Украина "страдала в сухопутной войне".

"Мы все должны делать больше, и именно это делает Великобритания, мы снова лидируем. Первыми начали девать танки, первыми начали давать противотанковое оружие, первыми начали девать дальнобойную артиллерию. Сейчас мы первые, кто сказал, что это пакет, который будет действовать не только в этом году, но и в следующем, и в последующих. Но американские деньги будут иметь значение - так что мы должны оказать украинцам поддержку, в которой они нуждаются", - объяснил глава британского МИД.

По его словам, боевой дух украинцев высокий и россияне несут ужасающие потери.

"Если бы только русские могли видеть, сколько людей они теряют. Если бы другие страны делали все то, что делает Великобритания в плане дальнобойного оружия, в плане обучения и поддержки. Мы просто должны заставить наши силы считаться", - подытожил Кемерон.

Наступление россиян на Харьковской области - главные новости

10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны, на Волчанском направлении враг применил управляемых авиационных бомб.

По информации DeepState, российским оккупантам удалось захватить несколько населенных пунктов на Харьковщине. Однако официальных данных по этому поводу нет.

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