Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стала жертвой российских пранкеров. Как пишет Telegraph, известные пранкеры Вован и Лексус организовали телефонный разговор с Мелони якобы от имени председателя Комиссии Африканского союза и заставили поделиться откровенными словами о войне в Украине.
В опубликованной в сети аудиозаписи разговора премьер-министр Италии заявила российским пранкерам, что европейские лидеры хотят "выхода" из войны в Украине.
"Я вижу, что многие устали. По правде говоря, может быть, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход... Проблема в том, чтобы найти выход, который может быть приемлемым для обоих, не разрушая международное право", – сказала она.
Говоря об украинском контрнаступлении во время разговора, Мэлони сказала: "Это не изменило судьбу конфликта... поэтому все понимают, что это действительно может продолжаться много лет, если мы не попытаемся найти какие-то решения".
Офис премьер-министра подтвердил, что запись была подлинной и была сделана 18 сентября накануне встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Премьер-министр сожалеет, что была обманута", - говорится в сообщении.
Кто такие Вован и Лексус
Вован и Лексус отрицают, что действуют от имени Кремля, но неизменно получают положительное освещение в российских государственных СМИ.
Три года назад Вован и Лексус звонили Макрону, выдавая себя за президента Украины. Они также разыграли британского певца Элтона Джона, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Также они разыграли экс-канцлера Германии Ангелу Меркель от имени пятого президента Украины Петра Порошенко.