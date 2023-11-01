Премьер-министр Италии в фальшивом телефонном разговоре заявила российским пранкерам, что европейские лидеры устали от войны в Украине и хотят "выхода".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стала жертвой российских пранкеров. Как пишет Telegraph, известные пранкеры Вован и Лексус организовали телефонный разговор с Мелони якобы от имени председателя Комиссии Африканского союза и заставили поделиться откровенными словами о войне в Украине.

В опубликованной в сети аудиозаписи разговора премьер-министр Италии заявила российским пранкерам, что европейские лидеры хотят "выхода" из войны в Украине.

"Я вижу, что многие устали. По правде говоря, может быть, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход... Проблема в том, чтобы найти выход, который может быть приемлемым для обоих, не разрушая международное право", – сказала она.

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Говоря об украинском контрнаступлении во время разговора, Мэлони сказала: "Это не изменило судьбу конфликта... поэтому все понимают, что это действительно может продолжаться много лет, если мы не попытаемся найти какие-то решения".

Офис премьер-министра подтвердил, что запись была подлинной и была сделана 18 сентября накануне встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Премьер-министр сожалеет, что была обманута", - говорится в сообщении.

Кто такие Вован и Лексус

Вован и Лексус отрицают, что действуют от имени Кремля, но неизменно получают положительное освещение в российских государственных СМИ.

Три года назад Вован и Лексус звонили Макрону, выдавая себя за президента Украины. Они также разыграли британского певца Элтона Джона, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Также они разыграли экс-канцлера Германии Ангелу Меркель от имени пятого президента Украины Петра Порошенко.

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