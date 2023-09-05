Дедушка Ким Чен Ына основал Северную Корею при поддержке Советского Союза и на протяжении десятилетий сильно зависел от его помощи.

После нескольких лет поддержки санкций ООН, направленных против программы ядерного оружия Северной Кореи, Россия теперь обращается к своему соседу за помощью. Война в Украине заставила Кремль пересмотреть свои отношения с Пхеньяном, поскольку он стремится получить оружие для замены своих истощенных запасов.

Возможная встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына позднее в этом месяце в городе Владивостоке на востоке России добавит геополитическое содержание к символическому совпадению умов, которое развернулось между лидерами государств-изгоев за 18 месяцев боевых действий в Украине, пишет The Guardian.

Поскольку Россия быстро израсходовала свои боеприпасы, Путин, как ожидается, будет опираться на недавние дипломатические обмены на высоком уровне, включая визит его министра обороны Сергея Шойгу, чтобы обеспечить поставки северокорейских артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

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Взамен Северная Корея надеется получить ценную иностранную валюту для продолжения финансирования разработки межконтинентальных баллистических ракет – ее козырной карты в стремлении добиться уступок и признания в качестве законного ядерного государства со стороны США.

Однако более тесные связи между Москвой и Пхеньяном выходят за рамки обмена на пули. Растущая изоляция России направила ее в новом, тревожном направлении, поскольку она стремится создать единый фронт против "враждебного" Запада, который включает в себя Китай, а теперь, похоже, Северную Корею и ее миллионную армию.

Решение России обратиться к Северной Корее за оружием является признаком быстро меняющейся динамики в отношениях между странами с тех пор, как дед Кима, Ким Ир Сен, основал Северную Корею в 1948 году при поддержке Советского Союза.

Позже Северная Корея получила поддержку от Пекина и Москвы во время Корейской войны 1950-53 годов и на протяжении десятилетий сильно зависела от советской помощи. Распад Советского Союза в 1990-х годах способствовал смертельному голоду на Севере, от которого погибло до трех миллионов человек.

Спустя годы после того, как Ким Чен Ын пришел к власти после смерти его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года, и Москва, и Пекин поддержали санкции ООН, призванные заставить северокорейского лидера отказаться от своих баллистических ракет и ядерных программ.

И только после того, как КНДР провела свое последнее ядерное испытание в 2017 году, Ким приступил к восстановлению связей и впервые встретился с Путиным в 2019 году, поскольку надежды на дипломатический прорыв по ядерному оружию обернулись отставкой после того, как Ким и Дональд Трамп не смогли договориться.

В послании Путину по случаю национального дня России в июне этого года Ким пообещал "полную поддержку" своего режима вторжению на Украину и пообещал "держаться за руки" с российским лидером в их общей цели - построить "мощную страну".

По словам Джона Эверарда, посла Великобритании в Северной Корее с 2006 по 2008 год, если встреча состоится, Путин может столкнуться с жестким переговорщиком. Пхеньян знает, что Москва отчаянно нуждается в боеприпасах, сказал Эверард Би-би-си, добавив, что он ожидает, что Северная Корея потребует "невероятно высокую" цену.

Возможная встреча Ким Чен Ына и Путина

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудят возможность поставки России дополнительного оружия для ее войны против Украины и другое военное сотрудничество между государствами.

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну провести совместные военно-морские учения с участием Китая, когда он совершил редкую поездку в Пхеньян в июле.