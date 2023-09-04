Северокорейский лидер планирует посетить Россию в сентябре.

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудят возможность поставки России дополнительного оружия для ее войны против Украины и другое военное сотрудничество между государствами.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что "редкую вылазку" Ким Чен Ын, вероятно, совершит на бронепоезде. По данным чиновников, он должен приехать в российский Владивосток, где и встретится с Путиным. Также не исключается и визит Ким Чен Ына в Москву, хотя это не точно.

"Путин хочет, чтобы Ким согласился передать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, сказали официальные лица. Ким также ищет продовольственной помощи для своей бедной нации", – говорится в материале.

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Ожидается, что оба лидера будут находиться на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10-13 сентября. Источники издания говорят, что северокорейский лидер также планирует посетить Причал 33 (военно-морская база РФ во Владивостоке, – ред.), где швартуются корабли Тихоокеанского флота России.

Одной из потенциальных остановок Кима после Владивостока также является космодром Восточный, космический стартовый центр, на котором в апреле 2022 года состоялась встреча Путина и Александра Лукашенко.

Сотрудничество России и Северной Кореи

Уже несколько месяцев в США утверждают, что Северная Корея снабжает Россию оружием для ведения войны против Украины. Хотя в Пхеньяне эти обвинения отвергают, Вашингтон говорит, что у него есть доказательства такого сотрудничества. В частности, в Белом доме сообщали, что КНДР тайно поставляет России артснаряды.

Кроме того, в июле в Северную Корею, где с 25 по 27 число "праздновали" 70-летие окончания Корейской войны, приглашали министра обороны РФ Сергея Шойгу. Визит состоялся – в США говорят, что главной целью РФ было получение помощи на фоне проблем с оружием в войне против Украины.

4 сентября стало известно, что во время этого визита Шойгу предложил Ким Чен Ину провести совместные военно-морские учения. Отмечается, что участником этих учений может стать Китай.

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