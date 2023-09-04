Такие учения станут поворотным моментом для замкнутой Северной Кореи и ее отношений с давними партнерами Россией и Китаем.

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну провести совместные военно-морские учения с участием Китая, когда он совершил редкую поездку в Пхеньян в июле.

Как сообщает Bloomberg, глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ким Кё Хён заявил законодателям на закрытом заседании парламентского комитета по разведке в понедельник, что Шойгу сделал предложение непосредственно Киму во время их встречи.

Такие учения станут поворотным моментом для замкнутой Северной Кореи и ее отношений с давними партнерами Россией и Китаем. Нет никаких указаний на то, принял ли Ким это предложение, но военные его страны держались в стороне от крупномасштабных учений после окончания Корейской войны 1950-1953 годов.

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Хотя трехсторонние учения усилят обеспокоенность США и двух их основных партнеров в регионе - Южной Кореи и Японии, - фактические последствия таких учений будут ограничены, поскольку Северная Корея имеет небольшой прибрежный флот, который меркнет по сравнению с флоты России и Китая, по словам Го Мён Хена, старшего научного сотрудника Института политических исследований Асан в Сеуле.

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Лидеры США, Южной Кореи и Японии на саммите в августе пообещали работать вместе, чтобы противодействовать ядерной угрозе, исходящей от Пхеньяна, и обмениваться данными в режиме реального времени о запусках его ракет. Они также активизировали военную подготовку всех трех стран, включая учения в прошлом месяце по отработке отслеживания и сбивания ракет.

США уже несколько месяцев обвиняют Северную Корею в предоставлении оружия для помощи вторжению России в Украину. На прошлой неделе Белый дом заявил, что располагает новой информацией о том, что Россия и Северная Корея ведут переговоры о поставках оружия, в соответствии с которыми изолированный режим предоставит армии президента Владимира Путина боеприпасы и другую поддержку для ее вторжения на соседа.

Наиболее очевидными предметами, которые есть у Пхеньяна и которые нужны Москве, являются артиллерийские снаряды и ракеты, которые Москва может использовать в вооружении советских времен. Военная машина Кремля исчерпала свои запасы и борется за припасы, а война идет уже второй год.

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