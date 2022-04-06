Небензя также определил агрессию против Украины запрещенным для РФ словом "война".

Постпред России в ООН Василий Небензя признал причастность российских войск к зверствам в Буче, а также несколько раз называл "спецоперацию" РФ в Украине войной.

На это обратил внимание украинский представитель в ООН Сергей Кислица.

Российский дипломат, выступая в защиту агрессии России, вдруг оговорился и сказал, что трупов в Буче не было "до приезда российских войск".

"Если вы посмотрите внимательно на то, что видите в Буче, на трупы. Трупы, лежащие на улицах, которых не существовало до тех пор, пока не вошли российские войска... Вышли, извините", - заявил постпред РФ.

Оппонент Путина Михаил Ходорковский, в свою очередь, назвал выступление Небензи "оговоркой по Фрейду": "Постоянная ложь угнетает - и наружу вылезает бессознательное желание говорить правду".

Кислица отметил, что во время своего выступления Небензя определил агрессию против Украины запрещенным для РФ словом "война" вместо пропагандистского штампа "спецоперация".

Украинский дипломат также подловил Небензю на другой манипуляции - когда Небензя цитировал урывки из интервью депутата городского совета Бучи Екатерины Украинцевой российской "Медузе". Небензя заявил, что Украинцева якобы подтвердила, что при оккупантах "людей не расстреливали".

Кислица упрекнул постпреда, что тот процитировал выгодную для него часть этой публикации, опустив из нее такие слова: "Бывало так, что (русские) солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом бросали туда гранату".

"Вы же хотели процитировать это интервью, почему же вы его не цитируете полностью. Это о вашей гуманитарной помощи, за которой летит граната", — констатировал украинский дипломат.

Трагедия в Буче

После освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов.

В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей лежат на улицах Бучи. У некоторых связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

Министерство обороны России отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи. Мол, тела были недавно выброшены на улицы - после того, как все российские подразделения полностью ушли из Бучи, примерно 30 марта.

Россия требовала экстренное совещание Совета Безопасности ООН по "провокациям украинских радикалов" в Буче 4 апреля, но получила отказ.

Анализ спутниковых снимков, проведенный американской газетой The New York Times, показал, что заявления России о том, что убийства мирных жителей в Буче произошли после того, как ее солдаты покинули город, являются ложными. Многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

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