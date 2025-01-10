Они обсуждали поставки газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кремлевский правитель Путин пообещал продолжить поставки газа в его страну.

Во время заседания парламентского комитета политик сообщил, что обещание прозвучало во время их встречи в Москве, передает Reuters. По его словам, "Газпром" найдет альтернативные пути поставки законтрактованного газа в Словакию:

"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором сказано, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем протолкнуть что-то через южный поток, но пока что у нас заполнены хранилища, словацкое потребление обеспечено. Президент Путин гарантировал, что они выполнят свои обязательства".

Транизит российского газа

Как известно, в начале этого года Украина остановила транспортировку российского газа через свою газотранспортную систему.

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Несмотря на то, что об этом решении было известно давно, Словакия начала заявлять об угрозе ее интересам, призывая Киев продолжить транзит.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина предлагала Фицо варианты выхода из этой ситуации, однако они его не удовлетворили.

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