Патриарх Кирилл, по данным Рикарда Йозвяка, под санкции не попал.

Послы Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России, которая 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По словам журналиста, патриарх московский Кирилл в шестой пакет санкций не попал. Новые ограничения для страны-агрессора должны появиться в Официальном журнале ЕС уже завтра.

"6-й пакет санкций ЕС против России принят послами в ЕС. Патриарх Кирилл не включен", – сообщил Йозвяк.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключения "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и позволить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть к концу 2024 года, в Чехии – до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского Союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для президента Владимира Путина.

5 мая стало известно, что Глава РПЦ Кирилл может попасть под санкции ЕС. По данным издания Reuters, санкции могли повлечь за собой замораживание активов и запрет на поездки.