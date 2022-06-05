Юридические фирмы избегают сотрудничества с Россией по причине рисков для репутации.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины крупнейшие юридические компании Великобритании стали отказывать российским клиентам.

Об этом пишет Financial Times.

Как пишет издание, британские юристы могут работать с находящимися под санкциями россиянами, если получат специальную правительственную лицензию, однако многие опасаются продолжать сотрудничество.

"Есть признаки того, что юридические фирмы избегают сотрудничества с Россией по причине рисков для репутации", – заявил юрист Red Lion Chambers Джонатан Фишер.

По словам юриста LK Law Адама Гривза, многие фирмы с опаской относятся к потенциальным клиентам из России независимо от того, угрожают ли им западные санкции.

Отказ юристов работать с РФ:

В апреле 2022 года компания Freshfields сообщила, что прекращает работать в пользу попавшего под санкции ВТБ. Банк является ответчиком по делу, возбужденному Мозамбиком в связи со скандалом с так называемыми "тунцевыми облигациями". Разбирательство по этому делу назначено на 2023 год.

Также в апреле американская юридическая фирма White & Case сообщила Высокому суду Лондона, что перестанет представлять интересы РФ по делу, связанному с иском бывших акционеров ЮКОСа, обвиняющих Москву в незаконной экспроприации активов нефтяной компании.

Вас также могут заинтересовать новости: