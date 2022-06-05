На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины крупнейшие юридические компании Великобритании стали отказывать российским клиентам.
Об этом пишет Financial Times.
Как пишет издание, британские юристы могут работать с находящимися под санкциями россиянами, если получат специальную правительственную лицензию, однако многие опасаются продолжать сотрудничество.
"Есть признаки того, что юридические фирмы избегают сотрудничества с Россией по причине рисков для репутации", – заявил юрист Red Lion Chambers Джонатан Фишер.
По словам юриста LK Law Адама Гривза, многие фирмы с опаской относятся к потенциальным клиентам из России независимо от того, угрожают ли им западные санкции.
Отказ юристов работать с РФ:
В апреле 2022 года компания Freshfields сообщила, что прекращает работать в пользу попавшего под санкции ВТБ. Банк является ответчиком по делу, возбужденному Мозамбиком в связи со скандалом с так называемыми "тунцевыми облигациями". Разбирательство по этому делу назначено на 2023 год.
Также в апреле американская юридическая фирма White & Case сообщила Высокому суду Лондона, что перестанет представлять интересы РФ по делу, связанному с иском бывших акционеров ЮКОСа, обвиняющих Москву в незаконной экспроприации активов нефтяной компании.