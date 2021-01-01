Приоритеты португальского председательства определяются лозунгом: "Время практической реализации: справедливое, зеленое и цифровое восстановление".

Португалия начала с 1 января председательствовать в Совете Европейского Союза на полугодовой период - до 30 июня 2021 года.

Читайте такжеХорватия начинает председательствовать в Совете Европейского СоюзаОб этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Приоритеты португальского председательства определяются лозунгом: «Время практической реализации: справедливое, зеленое и цифровое восстановление».

В программе председательства Португалии - пять главных направлений, которые соответствуют целям стратегической повестки дня Евросоюза.

Приоритеты Португалии

К этим приоритетам относятся:

укрепление европейской устойчивости,

содействие укреплению доверия в рамках европейской социальной модели,

содействие устойчивому экономическому восстановлению,

ускорение справедливого и всестороннего цифрового перехода,

подтверждение роли ЕС в мире (обеспечивая таким образом, чтобы это основывалось на открытости и мультилатерализме).

Председательство Португалии в Совете ЕС будет сосредоточено на преодолении Евросоюзом пандемии COVID-19. В частности, Португалия будет отстаивать стратегию Евросоюза на основе инновационного подхода, который направлен в будущее и который основывается на общих ценностях - солидарности, сближении различных видений и сплоченности.

Португалия настроена играть «позитивную и гибкую роль», чтобы отстаивать сотрудничество в рамках Евросоюза, добиться ощутимых результатов в его экономическом восстановлении и вывести ЕС из кризиса.

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Автор: Виталий Саенко