Португалия начала с 1 января председательствовать в Совете Европейского Союза на полугодовой период - до 30 июня 2021 года.
Читайте такжеХорватия начинает председательствовать в Совете Европейского СоюзаОб этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Приоритеты португальского председательства определяются лозунгом: «Время практической реализации: справедливое, зеленое и цифровое восстановление».
В программе председательства Португалии - пять главных направлений, которые соответствуют целям стратегической повестки дня Евросоюза.
Приоритеты Португалии
К этим приоритетам относятся:
- укрепление европейской устойчивости,
- содействие укреплению доверия в рамках европейской социальной модели,
- содействие устойчивому экономическому восстановлению,
- ускорение справедливого и всестороннего цифрового перехода,
- подтверждение роли ЕС в мире (обеспечивая таким образом, чтобы это основывалось на открытости и мультилатерализме).
Председательство Португалии в Совете ЕС будет сосредоточено на преодолении Евросоюзом пандемии COVID-19. В частности, Португалия будет отстаивать стратегию Евросоюза на основе инновационного подхода, который направлен в будущее и который основывается на общих ценностях - солидарности, сближении различных видений и сплоченности.
Португалия настроена играть «позитивную и гибкую роль», чтобы отстаивать сотрудничество в рамках Евросоюза, добиться ощутимых результатов в его экономическом восстановлении и вывести ЕС из кризиса.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram