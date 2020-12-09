Накануне ресурс обвинили в заработке на роликах с насилием над детьми.

Вскоре после выхода статьи The New York Times о выходе на PornHub контента с несовершеннолетними порноресурс объявил об изменениях в политике «для дальнейшей защиты сообщества».

Читайте такжеГолые девушки-Санты и олени: Pornhub выпустил коллекцию уютной одежды к Рождеству (фото)Об этом говорится в блоге компании.

Скандал с PornHub: что изменится

Загружать видео на сайт смогут только партнеры по контенту и пользователи, участвующие в Модельной программе, куда входят верифицированные аккаунты, продающие свой контент через PornHub.

Запрещено скачивать видео с сайта, исключение будет только для платных загрузок по Модельной программе.

Будет усилена модерация с помощью недавно созданной «Красной команды», которая выявляет потенциально незаконные материалы.

Скандал с PornHub: предыстория

Колумнист The New York Times Николас Кристоф выпустил статью о публикации контента с несовершеннолетними на PornHub. Он обвинил сервис в плохой модерации контента, призвав финансовые компании, сотрудничающие с сервисов, разорвать партнерство.

MasterCard пообещал провести расследование и пересмотреть отношения с сайтом, если обвинения подтвердятся.

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Автор: Катерина Шварц