По данным колумниста NYT, PornHub "кишит" роликами с изнасилованиями, съёмками со скрытых камер и видео, слитыми из личных архивов из мести.

Самый известный порноресурс в мире PornHub публикует ролики, в которых присутствует насилие над несовершеннолетними.

Об этом говорится в статье колумниста The New York Times Николаса Кристофа.

Журналист обвинил PornHub в плохой модерации сексуального контента и призвал финансовые компании, сотрудничающие с PornHub, разорвать партнёрства. На материал уже отреагировала, в частности, компания MasterCard, которая начала расследование.

По данным журналиста, PornHub «кишит» роликами с изнасилованиями, съёмками со скрытых камер и видео, слитыми из личных архивов из мести. По запросу на PornHub «девушки до 18 лет» или «до 14 лет» сайт выдаёт около 100 тысяч видео, в части из которых есть сцены с несовершеннолетними.

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Например, два года назад появилось видео с сексуальными домогательствами 49-летней женщины к своей 14-летней родственнице. Ролик заметил одноклассник подростка, после чего пожаловался руководству школы. Также на сайте опубликовали 58 порнороликов с 15-летней школьницей - их обнаружила её мать. Ни в одном из случаев порносайт не понёс наказание. Отмечается, что нередко после сливов порнороликов на PornHub подростки совершают попытки самоубийства

В PornHub работает около 80 модераторов - это означает, что каждый должен просматривать сотни часов порнороликов в неделю, отметило издание. Поэтому они не всегда могут определить, есть ли на видео несовершеннолетние или пытки. Один из модераторов рассказал NYT, что определять возраст и реальность пыток сложно. Он добавил, что в большинстве видео с несовершеннолетними запечатлены подростки, но попадаются и «шпионские» ролики из раздевалок и туалетов с 8-12 летними детьми.

В PornHub заявили, что «безоговорочно привержены борьбе с материалами о сексуальном насилии над детьми и ввели комплексную, ведущую в отрасли политику доверия и безопасности для выявления и искоренения незаконных материалов в сообществе». Любое утверждение, что компания разрешает публикацию контента с детьми «безответственно и явно не соответствует действительности», добавили в компании.

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Автор: Денис Прядко