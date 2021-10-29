По словам представителей Сеула, у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем, о которых часто пишет пресса.

За последние два года северокорейский диктатор Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов.

Об этом сообщает издание ABC News, ссылаясь на данные разведки Южной Кореи.

Они провели оценку внешности диктатора "на основе разных научных методов, включая искусственный интеллект" с использованием видеоанализа со сверхвысоким разрешением и модели стереометрического анализа, которая оценивает объем лицевого жира и вес.

По словам представителей Сеула, у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем, о которых часто пишет пресса.

В Южной Корее считают, коммунистический режим поработал над созданием нового имиджа лидера КНДР. По мнению члена правящей Демократической партии Ким Бьюнг-Ки, Пхеньян пытается представить главу государства близким к простым людям, без лишнего официоза.

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Также отмечается, что в этом году Ким чаще появлялся на публике, чем в прошлом.

Напомним, жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид диктатора Ким Чен Ына после его похудения.

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Автор: Денис Прядко