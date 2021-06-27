В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседание Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии.

На северокорейском телевидении признали очевидную потерю веса их лидером Ким Чен Ыном.

В КНДР выпустили сюжет о том, что состояние его здоровья вызывает беспокойство, а на государственном северокорейском телевидении появилось интервью на эту тему, сообщает НВ со ссылкой на агентство Yonhap.

"Люди были очень убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим. Все говорят, что они плакали", - заявил северокореец во время этого интервью.

Читайте такжеСеверной Корее грозит голод – ким Чен Ын (видео)

В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседание Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. Тогда СМИ отмечали, что на фотографиях с этого заседания северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим: Ким Чен Ын плотнее, чем обычно затянул ремешок наручных часов.

Еще в прошлом году Национальная разведка Южной Кореи сообщала о том, что Ким весит 140 кг и набирал в среднем 6-7 кг в год от момента прихода к власти в конце 2011 года. Пока неясно, являются ли такие изменения во внешности Ким Чен Ына следствием болезни или сознательного желания похудеть. Один из аналитиков предполагает, что Ким Чен Ын мог решить похудеть, чтобы улучшить свой имидж внутри КНДР.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора