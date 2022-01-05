Есть информация, что митингующих обстреляла полиция.

В сети сообщают, что в Атырау на западе Казахстана во время протестов убили одного из демонстрантов.

Об этом пишет Telegram-канал Orda.

Отмечается, что еще одного протестующего тяжело ранили в голову.

По словам корреспондента радио "Азаттык" Сании Тойкен, митингующих в Атырау обстреляла полиция, пишет The Insider. По ее данным, в результате были серьезно ранены минимум два человека: "одному из них попали в голову, он скончался".

До этого в сети появилась информация о смерти протестующего в Алматы, где силовики также открыли огонь по протестующим.

Протесты в Казахстане

Читайте такжеВ Казахстане протестующие захватили аеропорт Алматы (видео)В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.

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