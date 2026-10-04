В Молдове упали пять российских дронов и ракет: власти резко отреагировали

В Молдове упали три ракеты и два беспилотника.

Во время атаки России на Украину 3 октября пять российских средств воздушного нападения нарушили воздушное пространство Молдовы, обломки упали на ее территории. Как пишет Politico, власти страны резко отреагировали на этот инцидент, МИД вызвал посла России.

"Эта война опасно приближается к Молдове. Российские средства воздушного нападения, включая ракеты и беспилотники, нарушили наше воздушное пространство и взорвались на нашей земле", - заявила президент Молдовы Майя Санду.

Сообщается, что всего в период с 07:45 до 08:00 над страной пролетели три ракеты и два беспилотника; впоследствии их обломки были обнаружены в восточных районах Молдовы – Хынчештском, Анений-Нойском и Каушанском. На место были направлены полицейские для обеспечения безопасности в зоне падения обломков; в результате инцидента возник пожар, однако пострадавших нет.

Видео дня

Также , по данным zdg.md, Министерство иностранных дел вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста

"МИД подчеркивает серьезность инцидента, который поставил под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также привел к пожарам и материальному ущербу. Министерство призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и не допускать повторения подобных инцидентов", - говорится в заявлении.

Россия атакует границы Украины с Европой

Так, уже несколько раз были атакоываны дронами пункты пропуска на границе с Польшей.

В связи с участившимися атаками Украина обсуждает с соседними государствами возможность создания совместных пунктов пропуска на их территории. Такой вариант рассматривается для обеспечения бесперебойной работы логистики и ускорения движения товаров.

Вас также могут заинтересовать новости: